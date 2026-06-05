Захарова прокомментировала слова Путина на ПМЭФ для сидящего рядом иностранца

Захарова прокомментировала обращение Путина фразой "сестры тоже работают" Захарова прокомментировала слова Путина на ПМЭФ для сидящего рядом иностранца

Москва5 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума она прокомментировала для сидящего рядом иностранца слова российского президента Владимира Путина, отметив, что "сестры тоже работают".

Дипломат напомнила, что в ходе заседания Путин, комментируя открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, обратился к военнослужащим Вооруженных сил России и сказал фразу: "Работайте, братья!".

Рядом со мной сидящий иностранец сказал: "Strong speech". А я ему ответила, что и сестры тоже работают написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее Путин обратился к российским военным словами: "Работайте, братья!".