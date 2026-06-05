Москва5 июнВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума она прокомментировала для сидящего рядом иностранца слова российского президента Владимира Путина, отметив, что "сестры тоже работают".
Дипломат напомнила, что в ходе заседания Путин, комментируя открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, обратился к военнослужащим Вооруженных сил России и сказал фразу: "Работайте, братья!".
Рядом со мной сидящий иностранец сказал: "Strong speech". А я ему ответила, что и сестры тоже работаютнаписала Захарова в своем Telegram-канале
Ранее Путин обратился к российским военным словами: "Работайте, братья!".