В Томской области местные жители застрелили медведя, шедшего в поселок Медведя, двигавшегося к поселку, застрелили в Томской области

Москва9 сен Вести.В поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской области местные жители застрелили взрослого медведя, который переплывал реку Кеть и двигался в сторону поселка— его путь вел прямо к школе и детскому саду. Об этом сообщает ГТРК "Томск".

Жители не стали ждать, когда хищник выберется на сушу и отстреляли медведя прямо в реке.

Если бы он переплыл, то вышел рядом с детским садом и школой, где в это время ходят ученики и дошкольники приводятся слова одного из жителей

Как уточняется, мужчины действовали в рамках закона: у них было разрешение на охоту.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ищут бурого медведя, замеченного на территории Татышев-парка.