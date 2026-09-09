Москва9 сенВести.В поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской области местные жители застрелили взрослого медведя, который переплывал реку Кеть и двигался в сторону поселка— его путь вел прямо к школе и детскому саду. Об этом сообщает ГТРК "Томск".
Жители не стали ждать, когда хищник выберется на сушу и отстреляли медведя прямо в реке.
Если бы он переплыл, то вышел рядом с детским садом и школой, где в это время ходят ученики и дошкольникиприводятся слова одного из жителей
Как уточняется, мужчины действовали в рамках закона: у них было разрешение на охоту.
Ранее сообщалось, что в Красноярске ищут бурого медведя, замеченного на территории Татышев-парка.