Москва24 сенВести.В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пришлось застрелить медведя, который вышел к дачным поселкам. Об этом в мессенджере МАХ сообщил мэр города Иван Ямашев.
Еще один медведь, представлявший опасность для няганцев, нейтрализован на территории леса, прилегающего к дачному массивусообщил Ямашев
Специалисты — охотники и егери — проводили патрулирование местности, где местные жители ранее видели дикого зверя: он хозяйничал на площадках для мусора, пытаясь найти еду. Обследуя лесные участки рядом с дачными территориями, сотрудники наткнулись на агрессивно настроенного медведя и нейтрализовали его. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что бурый медведь вышел к школе в селе Тыргетуй Забайкальского края.