В ХМАО возле дачного поселка застрелили медведя Медведь нейтрализован возле дачного поселка в ХМАО

Москва24 сен Вести.В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пришлось застрелить медведя, который вышел к дачным поселкам. Об этом в мессенджере МАХ сообщил мэр города Иван Ямашев.

Еще один медведь, представлявший опасность для няганцев, нейтрализован на территории леса, прилегающего к дачному массиву сообщил Ямашев

Специалисты — охотники и егери — проводили патрулирование местности, где местные жители ранее видели дикого зверя: он хозяйничал на площадках для мусора, пытаясь найти еду. Обследуя лесные участки рядом с дачными территориями, сотрудники наткнулись на агрессивно настроенного медведя и нейтрализовали его. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что бурый медведь вышел к школе в селе Тыргетуй Забайкальского края.