Москва24 сенВести.Бурый медведь вышел к школе в селе Тыргетуй Забайкальского края, ситуация остается напряженной, сообщили в администрации Карымского округа.
В окрестностях села Тыргетуй зафиксирован выход медведя – зверь находился неподалеку от школысказано в сообщении
Сейчас на месте работает группа охотников для отстрела хищника. Пока ситуация остается напряженной, добавили в администрации.
Жителей просят не ходить в лес и на окраины села без крайней необходимости, а также избегать одиночных прогулок. в том числе в темное время суток.