Медведь вышел к школе в Забайкалье Медведя заметили возле школы в Забайкальском крае

Москва24 сен Вести.Бурый медведь вышел к школе в селе Тыргетуй Забайкальского края, ситуация остается напряженной, сообщили в администрации Карымского округа.

В окрестностях села Тыргетуй зафиксирован выход медведя – зверь находился неподалеку от школы сказано в сообщении

Сейчас на месте работает группа охотников для отстрела хищника. Пока ситуация остается напряженной, добавили в администрации.

Жителей просят не ходить в лес и на окраины села без крайней необходимости, а также избегать одиночных прогулок. в том числе в темное время суток.