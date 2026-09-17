Число случаев выхода медведей к людям в Забайкалье увеличилось почти в 7 раз

Эксперт: в Забайкалье поступило около 50 сообщений о выходах медведей к людям Число случаев выхода медведей к людям в Забайкалье увеличилось почти в 7 раз

Москва17 сен Вести.С начала осени в Забайкальском крае зарегистрировано около 50 сообщений о выходах медведей к окрестностям населенных пунктов, что почти в 7 раз больше показателя прошлого года. Об этом ТАСС сообщил главный специалист-эксперт управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края Антон Снетов.

Осенью 2026 года действительно замечено увеличение количества выходов медведей к окрестностям населенных пунктов Забайкальского края в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет - зафиксировано 50 сообщений отметил Снетов

Большинство случаев фиксируется в Красночикойском, Хилокском, Петровск-Забайкальском и Кыринском муниципальных округах, а также в Акшинском и Улетовском округах. По словам эксперта, в поселке Ленинский и селах Гремяча и Александровка медведи подходили к домам очень близко, создавая прямую угрозу безопасности граждан.

Информацию о появлении животных местные власти узнают из оперативных докладов экстренных служб, правоохранительных органов и обращений самих жителей.