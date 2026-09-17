Медведь напал на быка и до сих пор не пойман в Забайкальском крае

В Забайкалье закрыли сельскую школу из-за разгуливающего медведя Медведь напал на быка и до сих пор не пойман в Забайкальском крае

Москва17 сен Вести.В Забайкальском крае отменили занятия в сельской школе после выхода медведя в населенный пункт. Причиной стало нападение хищника на домашний скот в селе Улеты. Об этом сообщили в администрации Улётовского округа Забайкальского края, передает ТАСС.

В райцентре медведь напал на быка. Хищник до сих пор не пойман. <…> В Улётовской школе и учреждениях дополнительного образования занятия отменят до понедельника говорится в сообщении

Кроме этого, в селе планируют ввести ограничения на посещение мест массового скопления молодежи. Местные власти призывают жителей соблюдать спокойствие и не создавать панику, а также не пытаться искать медведя самостоятельно.

Как уточняется, для поиска хищника сформированы патрульные группы, которые используют дроны. Также в операции задействованы сотрудники лесничеств, полиции, Росгвардия, МЧС и прокуратуры.