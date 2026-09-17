Москва17 сенВести.В Забайкальском крае отменили занятия в сельской школе после выхода медведя в населенный пункт. Причиной стало нападение хищника на домашний скот в селе Улеты. Об этом сообщили в администрации Улётовского округа Забайкальского края, передает ТАСС.
В райцентре медведь напал на быка. Хищник до сих пор не пойман. <…> В Улётовской школе и учреждениях дополнительного образования занятия отменят до понедельникаговорится в сообщении
Кроме этого, в селе планируют ввести ограничения на посещение мест массового скопления молодежи. Местные власти призывают жителей соблюдать спокойствие и не создавать панику, а также не пытаться искать медведя самостоятельно.
Как уточняется, для поиска хищника сформированы патрульные группы, которые используют дроны. Также в операции задействованы сотрудники лесничеств, полиции, Росгвардия, МЧС и прокуратуры.