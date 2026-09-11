В Забайкалье ликвидировали медведя, неоднократно заходившего в село В Забайкалье ликвидировали конфликтного медведя

Москва11 сен Вести.В Улетовском районе Забайкальского края ликвидирован конфликтный медведь, который неоднократно заходил в село Ленинск – хищник появлялся возле домов, заходил во дворы и повреждал хозпостройки. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Отмечается, что животное регулярно возвращался к жилью и перестал избегать людей, что создало для жителей села реальную угрозу.

Этот медведь уже неоднократно заходил в село, появлялся во дворах и не боялся приближаться к жилью. Поэтому было принято решение о добыче конфликтного медведя. Сейчас угроза для жителей Ленинска устранена сказал начальник охотуправления регионального Минприроды Александр Шкедов

В Минприроды добавили, что ведомство продолжает реагировать на сообщения о выходах диких животных к населенным пунктам. Каждый случай специалисты рассматривают отдельно, учитывая поведение зверя, частоту его появления рядом с жильем и возможную угрозу людям.