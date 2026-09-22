Медведь снова вышел к школе в Петропавловске-Камчатском Возле школы №24 в Петропавловске-Камчатском вновь заметили медведя

Москва22 сен Вести.Медведь вновь замечен возле школы №24 в Петропавловске-Камчатском, однако хищника найти не удалось. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

Сигнал о появлении медведя возле школы №24 оперативно передали в экстренные службы, на место выехала специализированная группа реагирования на выходы хищников в город, однако обнаружить животное не удалось отметили в администрации Петропавловска-Камчатского

В настоящее время рядом со школой дежурит охотник.

Родителей учеников призывают быть бдительными и сопровождать детей по пути на занятия и обратно.

Это уже не первый случай появления медведя в этом местоположении. Ранее сообщалось, что жители Петропавловска-Камчатского заметили хищника возле образовательного учреждения на улице Пономарева.

С 9 сентября в городе действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов хищников к людям.