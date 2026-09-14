Информация о медведях в черте города продолжает поступать в ЕДДС Петропавловска Дружинники Петропавловска-Камчатского дважды проверяли сообщения о медведях

Москва14 сен Вести.Дружинники Единой дежурно-диспетчерской службы Петропавловска-Камчатского дважды с начала суток выезжали на проверку сообщений от граждан о находящихся в черте города медведях, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы в мессенджере МАХ.

Ночью дружинник выезжал по сообщению о медведе у ТЦ "Дискавери". Медведь не был обнаружен… Дежурному ЕДДС города поступило сообщение о медведе по ул. Школьная, 17А …поступила информация от дружинника: по улице Школьная, 17А медведь не обнаружен написали в пресс-службе

Власти Петропавловска-Камчатского ранее сообщали, что на фоне участившихся выходов медведей в городе с 9 сентября действует режим повышенной готовности.