Москва30 сенВести.В селе Залог Иркутской области ликвидировали медведя, который пытался попасть в здание средней школы, сообщает Baza.
Медведь в Иркутской области ломился в школу – хотел попасть в столовуюпишет паблик
Хищник повредил водосточную трубу, когда, судя по разрушениям, пытался залезть в школу через окно.
Сторож, обнаруживший следы косолапого, позвал на помощь кочегара. Они нашли медведя на школьной пасеке, где и ликвидировали.
По словам местных жителей, это уже не первое появление зверя в селе в этом году.
Местные власти после происшествия ввели в населенном пункте режим повышенной готовности и усилили меры безопасности.
На родительском собрании было решено, что школьный автобус теперь будет забирать детей не с остановок, а прямо от домов.