В Иркутской области ликвидировали медведя, пытавшегося залезть в школу

Хотел попасть в столовую: сторож и кочегар застрелили медведя в иркутском селе В Иркутской области ликвидировали медведя, пытавшегося залезть в школу

Москва30 сен Вести.В селе Залог Иркутской области ликвидировали медведя, который пытался попасть в здание средней школы, сообщает Baza.

Медведь в Иркутской области ломился в школу – хотел попасть в столовую пишет паблик

Хищник повредил водосточную трубу, когда, судя по разрушениям, пытался залезть в школу через окно.

Сторож, обнаруживший следы косолапого, позвал на помощь кочегара. Они нашли медведя на школьной пасеке, где и ликвидировали.

По словам местных жителей, это уже не первое появление зверя в селе в этом году.

Местные власти после происшествия ввели в населенном пункте режим повышенной готовности и усилили меры безопасности.

На родительском собрании было решено, что школьный автобус теперь будет забирать детей не с остановок, а прямо от домов.