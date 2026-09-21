В Томской области застрелили медведя, найденного рядом с телами погибших мужчин

"Не единичный эпизод": подробности нападения медведя на мужчин в Томской области В Томской области застрелили медведя, найденного рядом с телами погибших мужчин

Москва21 сен Вести.Охотоведы застрелили медведя, найденного недалеко от тел погибших мужчин в Колпашевском районе Томской области. Как сообщили "Вестям-Томск" в региональном департаменте охоты и рыболовства, хищник мог наброситься на людей, потому что находился рядом со своей добычей и воспринял их приближение как угрозу.

43-летний работник фермы ушел в лес на поиски пропавшей коровы и исчез 18 сентября, на следующий день в ту же сторону отправился 46-летний односельчанин.

Тела обоих местные жители обнаружили 20 сентября. Они стали жертвами нападения медведя.

Он охранял свою добычу. Это естественный случай. Это не единичный эпизод в моей практике отметил начальник департамента охоты и рыболовства региона Андрей Коломин

Сейчас специалисты устанавливают причастность ликвидированного медведя к случившемуся, проводятся соответствующие исследования и экспертизы.