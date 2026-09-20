Обстоятельства гибели людей при нападении медведя в Томской области выясняет СК СК устанавливает обстоятельства смертельного нападения медведя в Томской области

Москва20 сен Вести.Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели людей в результате нападения медведя, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Томской области.

Трагедия произошла в лесном массиве неподалеку от деревни Север Колпашевского района.

В настоящее время следователи регионального ведомства работают на месте происшествия, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего говорится в публикации ведомства в MAX

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу, 18 сентября, 44-летний местный житель, работавший на ферме, отправился на поиски потерявшейся коровы.

На следующий день искать земляка пошел 46-летний мужчина. Тела погибших жителей деревни нашли в воскресенье, 20 сентября.

Рядом с ними находился агрессивный медведь, его обезвредили.