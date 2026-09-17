Москва17 сенВести.Следователи Иркутской области устанавливают обстоятельства гибели в Киренском районе двух мужчин, на которых напал медведь, сообщает региональное СУ СК в MAX.
По предварительным данным, трагедия произошла 16 сентября в лесу на расстоянии более 20 километров от села Красноярово.
Сборщики ягод подверглись нападению медведя. Одному мужчине удалось убежать, двое скончались на месте происшествия от полученных травмговорится в сообщении ведомства
Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что выжившему после нападения медведей на его товарищей пришлось ехать за помощью на попутках до ближайшего города 80 километров.