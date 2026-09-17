СК устанавливает обстоятельства гибели сборщиков ягод, на которых напал медведь

Смертью убитых медведем сборщиков ягод в Иркутской области занялся СК СК устанавливает обстоятельства гибели сборщиков ягод, на которых напал медведь

Москва17 сен Вести.Следователи Иркутской области устанавливают обстоятельства гибели в Киренском районе двух мужчин, на которых напал медведь, сообщает региональное СУ СК в MAX.

По предварительным данным, трагедия произошла 16 сентября в лесу на расстоянии более 20 километров от села Красноярово.

Сборщики ягод подверглись нападению медведя. Одному мужчине удалось убежать, двое скончались на месте происшествия от полученных травм говорится в сообщении ведомства

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что выжившему после нападения медведей на его товарищей пришлось ехать за помощью на попутках до ближайшего города 80 километров.