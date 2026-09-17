Выживший после нападения медведя в Приангарье добирался за помощью 80 км

Сбежавший от медведя в Приангарье 80 км ехал на попутках за помощью Выживший после нападения медведя в Приангарье добирался за помощью 80 км

Москва17 сен Вести.Выживший после нападения медведя в Иркутской области мужчина добирался до города Киренска на попутках около 80 км, передает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что медведь напал на троих сборщиков ягод в Киренском муниципальном округе Иркутской области. Двое из них погибли, третьему удалось убежать.

В полиции рассказали, что выживший – мужчина 1967 года рождения.

Он на попутках добирался до Киренска после всего случившегося говорится в сообщении

В полицейском главке уточнили, что это около 80 километров от места происшествия.

Ведутся поиски медведя, жертвами которого стали два человека. Выехавшие на место ЧП охотники подстрелили хищника, но ему удалось сбежать в лес.