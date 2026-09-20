Для поиска медведя в Томской области применяют квадрокоптеры с тепловизорами Медведя, который пугает жителей Томской области, ищут с помощью квадрокоптеров

Москва20 сен Вести.Медведя, который периодически появляется в разных районах Томской области, ищут с помощью квадрокоптеров с тепловизорами.

Как сообщает ТАСС, поиски ведутся уже семь дней. Специалисты предполагают, что зверь вернулся в лесную чащу.

Мы поднимали в пятницу два квадрокоптера с тепловизорами, все облетали, но не смогли найти его. Я думаю, что, возможно, в одну из ночей он ушел, потому что люди стали часто прочесывать территорию. Новых сообщений о выходе медведей не поступало сообщил агентству глава облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрей Коломин

Отмечается, что хищник питается на свалках и в садах. Он привык к людям и не наносил травм, но представляет потенциальную угрозу.

20 сентября медведь убил двух человек. Трагедия произошла в лесу у деревни Север Колпашевского района региона. Жертвами зверя стали два местных жителя. Один из них ушел искать отбившуюся от стада корову, а второй на следующий день выдвинулся на его поиски. Сегодня растерзанные тела обоих нашли односельчане. Рядом бродил агрессивный медведь – хищника ликвидировали.