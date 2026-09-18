Охотовед Волков: медведи будут выходить к людям в Сибири еще полтора месяца

Охотовед Волков: медведи еще 1,5 месяца будут выходить к людям в поисках еды Охотовед Волков: медведи будут выходить к людям в Сибири еще полтора месяца

Москва18 сен Вести.В последнее время по всей России фиксируются встречи с медведями. Особенно сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, где за последний месяц от нападений этих животных погибли четыре человека.

Последний случай произошел 16 сентября в деревне Верхний Кебеж Ермаковского округа региона. Зверь жестоко убил пенсионерку, вытащив ее из окна собственного дома. Под окнами здания, где проживала погибшая, видны царапины, похожие на следы от медвежьих когтей. По другой версии, медведь схватил ее во дворе, когда она услышала шум и решила выяснить, что происходит.

Охотовед Ермаковского округа Алексей Волков рассказал ТАСС, что хищники будут проявлять активность в регионе еще полтора месяца. Они будут выходить к населенным пунктам в поисках еды из-за недостатка кормовой базы в лесах и "перенаселения" хищников.

У нас август-сентябрь - нашествие медведей, если можно так сказать. … Еще примерно полтора месяца у нас будут сложными, будем смотреть, как с этим справляться сообщил Волков

По его словам, пока медведь не наберет жир до зимней спячки, он никуда не уйдет.

Ранее сообщалось, что с начала года в России отстрелили около 2 тысяч медведей. Больше всего подтвержденных случаев, по сведениям SHOT, в Иркутской области: не менее 506 хищников. На Камчатке ликвидировали минимум 366, в Красноярском крае – не меньше 269. Все они считались конфликтными.

Тем не менее, зоологи считают, что нападения на людей происходят по вине человека. Люди провоцируют медведей или нарушают правила безопасности, поэтому массовое уничтожение зверя не решит проблему с выходами и призывают остановиться.