Власти пока не подтвердили гибель медведя, убившего сборщиков ягод в Приангарье

Тело медведя, убившего 2 человек в Приангарье, не найдено Власти пока не подтвердили гибель медведя, убившего сборщиков ягод в Приангарье

Москва18 сен Вести.Медведь, убивший двух сборщиков ягод в районе села Красноярово, был ранен, но его гибель до сих пор не подтверждена.

Об этом РИА Новости сообщил представитель администрации Киренского муниципального округа.

Его преследовали. Видели следы крови. Но характер ранения неизвестен. Тело не обнаружено. Поэтому подтвердить, что он ликвидирован не можем. Возможно, он ушел вглубь леса и умер. Но это нам неизвестно сообщил собеседник агентства

Медведь напал на сборщиков ягод в тайге в районе села Красноярово на севере Приангарья 16 сентября. Двое мужчин 65 и 55 лет погибли. Третьему удалось спастись и сообщить о случившемся в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что мужчина ехал до ближайшего города на попутках 80 километров.

Собеседник агентства отметил, что в районе поисков медведя-убийцы охотники заметили следы как минимум четырех хищников. Власти призывают население соблюдать меры безопасности и не ходить в лес.