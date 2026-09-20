Медведи несколько лет ходят к деревне, где при нападении хищника погибли люди Baza: жители томской деревни, где медведь убил людей, жаловались на хищников

Москва20 сен Вести.Деревня в Томской области, где медведь задрал двоих мужчин, уже третий год страдает от нашествия хищников, пишет Baza.

По сведениям издания, проблема с агрессивными хищниками в Колпашевском районе и особенно в деревне Север, где произошла трагедия, не решается уже несколько лет.

В этих местах на днях хищник задрал двух мужчин: отправившегося на поиски пропавшей коровы фермера, а потом – его друга-односельчанина. Их нашли мертвыми, а рядом находился агрессивный медведь. Хищника ликвидировали.

В Севере медведи часто выходят к людям – ситуация сохраняется уже третий год говорится в публикации

В поселке осталось всего 90 местных жителей. Они рассказали изданию, что боятся выходить на улицу.

Из-за агрессивных хищников им запрещено рыбачить и охотиться, зато медведи регулярно приходят в деревню. Причем, группами – по 3-4 особи. Они таскают у людей скотину, но оружие против них применять нельзя.