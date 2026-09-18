СК не стал возбуждать дело после гибели томского охотника при нападении медведя

СК не завел дело после гибели охотника от лап медведя в Томской области СК не стал возбуждать дело после гибели томского охотника при нападении медведя

Москва18 сен Вести.Следственный комитет РФ не стал возбуждать уголовное дело после гибели 52-летнего охотника при нападении медведя в Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по региону.

Речь идет об инциденте, который произошел в конце мая этого года. Все это время велась проверка.

По результатам проведенной следственными органами СК России по Томской области процессуальной проверки по факту обнаружения 28.05.2026 тела 52-летнего мужчины в лесном массиве Тегульдетского района, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела говорится в сообщении

Причиной отказа стало отсутствие события преступления.

Ранее сообщалось, что при осмотре места происшествия рядом с охотником нашли пустой магазин на 20 патронов и гильзы. Судя по всему, мужчина пытался отбиться от зверя.