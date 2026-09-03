Медведица кинулась на грибников в Омской области, им удалось спастись В Омской области грибники встретили медведицу с медвежонком

Москва3 сен Вести.На этой неделе в селе Большие Уки в Омской области грибники встретили медвежонка с медведицей. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш".

Хищников очевидцы увидели в 20 метрах от места, куда приехали за грибами.

Мы увидели бежит медведь. Это был медвежонок. Проезжаем буквально еще 10—15 метров и из кустов появляется мама. Она была такая красивая. И она просто в прыжке кинулась бежать за нами. Это было очень страшно приводятся слова очевидцев

В результате повреждения получила машина.

По словам специалистов Управления по охране животного мира Омской области, за последние 30 лет в регионе нет ни одного летального случая после встречи с косолапыми. У медведей нет особых причин выходить к людям и нападать. В тайге у них большая кормовая база.