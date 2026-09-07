Москва7 сен Вести.Отшельница Агафья Лыкова дважды поверглась нападению агрессивного медведя, женщине удалось спастись, пишет Mash.

По информации канала, возле жилья Лыковой круглосуточно дежурят волонтеры. Они живут в ее хижине и держат под рукой шумовые петарды и сигнальные ракеты. У самой отшельницы есть ружье, доставшееся от деда.

В начале сентября медведь бросился на отшельницу на косогоре. До этого в апреле к хижине приходил косолапый и утащил собаку Агафьи по кличке Белоснежка. Сейчас хищники продолжают бродить возле ее дома говорится в публикации

В Хакасском биосферном заповеднике считают, что хищники выходят к жилью из-за неурожая дикоросов в тайге. Администрация запросила у Минприроды разрешения на отстрел медведей, чтобы защитить Лыкову от возможных нападений.