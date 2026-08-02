Москва2 авг Вести.Волонтеры благотворительного фонда "Вольное дело" привезли продукты и лекарства 80-летней отшельнице Агафье Лыковой, проживающей на территории заповедника "Хакасский". Об этом сообщает ИС "Вести".

Уточняется, что Лыкова сама выращивает овощи, собирает травы, ловит рыбу, разводит кур и коз.

Это такая очень маленькая боевитая бабушка. Выживать в лесу одной, сквозь всякие сложности и дикий мир – это удивительно, это потрясает сказала участница экспедиции Анастасия Боровцова

Журналист Евгений Собецкий добавил, что такого человека, как Лыкова нигде больше не найти.

Человек, который сейчас для нас служит камертоном нравственной чистоты. Она, можно сказать, родом из Евангелия. Потому что, когда она была малышкой, ее учили читать и писать вот как раз на священных писаниях сказал он

Предприниматель Олег Дерипаска, получив от Лыковой письмо о помощи, подарил ей спутниковый телефон, построил новый дом с солнечными батареями, баню и печь. Также он регулярно отправляет к отшельнице волонтеров с продуктами и лекарствами.

Благодаря поддержке Олега Владимировича ... она живет в новом доме. Сегодня у нее постоянная связь есть, слава Богу, потому что раньше мы могли месяцами не общаться, но сегодня в случае каких-то критических моментов она всегда звонит сказал директор государственного природного биосферного заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий

Ранее сообщалось, что осенью медведь утащил одну из собак Лыковой.