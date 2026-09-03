Отшельница Агафья Лыкова собрала ягоды и орехи на зиму, подготовила корм козам

Бизнесмен рассказал, как отшельница Агафья Лыкова готовится к зиме Отшельница Агафья Лыкова собрала ягоды и орехи на зиму, подготовила корм козам

Москва3 сен Вести.Знаменитая сибирская отшельница, представительница старообрядческой православной церкви Агафья Лыкова готовится к зиме, рассказал РИА Новости бизнесмен Али Узденов, который помогает женщине.

По его словам, он был у нее в гостях в конце июля.

Она уже готовилась к зимовке, собирала ягоды и орехи. Агафья Карповна полна оптимизма, улыбается и все время приглашает гостей сказал Узденов

Он уточнил, что ей необходимо заготовить корм для коз, набрать ягод и орехов, наловить рыбы, подлатать одежду.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи Лыковых, живших в изоляции с 1937 года.