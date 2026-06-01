Москва1 июн Вести.Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранительным органам удалось прекратить деятельность секты "Исход/Еxodus", заставлявшую пожилых людей отдавать свои пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Руководила сектой Валентина Кузнецова - кандидат химических наук из Санкт-Петербурга, которая провозгласила себя "Матерью Мира, супругой Солнечного Логоса Шива и Единой Великой Богиней".

Поводом для проведения оперативных мероприятий стали многочисленные жалобы родственников людей, попавших под влияние главы секты Валентины Кузнецовой. Дело в том, что адептами секты становились в основном люди пожилого возраста, у которых попросту забирали все накопления и пенсии говорится в сообщении

За году существования секты Валентине Кузнецовой удалось привлечь несколько сотен человек, которые ежемесячно вынуждены были сдавать на общие нужды по 7 тысяч рублей и покупать курсы лекций главы секты.

При обследовании дома, где жила Кузнецова, было обнаружено более 10 миллионов рублей наличными, а также множество драгоценных изделий.

Пожилые адепты секты жили в других помещениях на земельном участке и использовались в качестве прислуги. Также силовики установили, что на территории была установлена скрытая аппаратура слежения.

В настоящее время деятельность секты прекращена, в отношении Кузнецовой составлен административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающий на личность и права граждан.