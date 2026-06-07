Москва7 июн Вести.Профессор Наталия Таньшина раскрыла ИС "Вести" секрет популярности деструктивных сект в России.

По ее словам, россияне очень доверчивы и готовы верить простым ответам на сложные вопросы.

Аферисты … зарабатывают деньги … Все-таки даже православие, любая, наверное, религия, служение – это … длительный путь самопознания, самопожертвования, развития. А вот эти люди [аферисты] … они же предлагают людям простые ответы на сложные решения – вот что-то надо такое простое, элементарное сделать, и тебе сразу будет все. То есть тут нет самого этого пути, процесса, работы человека над собой. Людям предлагают очень такие понятные, простые решения на сложнейшие вопросы. Ну или их смущают деньгами … У историков есть правило – "никому нельзя верить". Люди должны … тоже руководствоваться этим правилом, не доверять и прекрасно понимать, что их используют, что нужны не они, а нужны, прежде всего, их деньги, их души