Москва26 июл Вести.Эффект низкой базы и особенности социально-экономической ситуации в некоторых регионах РФ объясняют резкий рост подростковой преступности, сообщила ТАСС доцент Государственного университета управления Елена Красненкова.

По данным отчета МВД, наибольшее число преступлений подростков совершили подростки Чечни, Чукотки, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Пензенской области.

Рост преступности среди несовершеннолетних в разных регионах обусловлен сочетанием эффекта низкой базы и влиянием локальных социально-экономических и криминологических детерминант сказала юрист

По ее словам, к примеру, в Чечне в первом полугодии 2025 года преступность несовершеннолетних отсутствовала, а в 2026 году их число составило восемь.