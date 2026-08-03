МВД: число подростковых преступлений в 1-й половине 2026 года сократилось на 6%

В России снизился уровень подростковой преступности МВД: число подростковых преступлений в 1-й половине 2026 года сократилось на 6%

Москва3 авг Вести.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за полгода сократилось на 6%, сообщил "Ведомостям" представитель МВД РФ.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за 6 месяцев 2026 года, сократилось до 12 983, что на 6% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года отмечается в сообщении

Чаще всего подростки обвинялись в имущественных преступлениях, против жизни и здоровья, в незаконном обороте наркотиков, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.