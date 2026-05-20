52 нападения на учебные организации предотвращено с начала 2026 года в 29 регионах России. Об этом заявил заместитель начальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов.
Кроме того, правоохранителями были выявлены семь случаев оправдания деятельности экстремистской организации "Колумбайн" (признана террористической и запрещена в РФ).
В результате проведенных мероприятий с начала 2026 года предотвращено 52 факта нападения в учебных организациях в 29 регионах Россииотметил Богданов на пленарном заседании XX Всероссийского специализированного форума "Антитеррор"
При этом самому младшему из злоумышленников еще не исполнилось 12 лет, но в среднем преступления намеревались совершить подростки 14-15 лет.
Эти дети пойманы нами на гранидобавил представитель МВД
Ранее в российских школах прошли комплексные учения по антитеррористической защищенности.