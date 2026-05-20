МВД: за 2026 год предотвращено 52 атаки на школьные организации в 29 субъектах

Москва20 мая Вести.52 нападения на учебные организации предотвращено с начала 2026 года в 29 регионах России. Об этом заявил заместитель начальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов.

Кроме того, правоохранителями были выявлены семь случаев оправдания деятельности экстремистской организации "Колумбайн" (признана террористической и запрещена в РФ).

предотвращено 52 факта нападения в учебных организациях в 29 регионах России отметил Богданов на пленарном заседании XX Всероссийского специализированного форума "Антитеррор"

При этом самому младшему из злоумышленников еще не исполнилось 12 лет, но в среднем преступления намеревались совершить подростки 14-15 лет.

Эти дети пойманы нами на грани добавил представитель МВД

Ранее в российских школах прошли комплексные учения по антитеррористической защищенности.