МВД: нападающие на школу подростки часто растут в благополучных семьях

В МВД описали типичные черты подростков, нападающих на школы МВД: нападающие на школу подростки часто растут в благополучных семьях

Москва20 мая Вести.Подростки, совершающие нападения на школы, чаще всего воспитываются в полных и внешне благополучных семьях и не находятся в поле зрения системы профилактики. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов на форуме "Антитеррор".

По его словам, которые приводит ТАСС, анализ подобных преступлений показал, что многие из таких подростков проживают в нормальных бытовых условиях, регулярно посещают школу и положительно характеризуются педагогами. Некоторые их родители работают в образовательной сфере или правоохранительных органах.

В подавляющем большинстве случаев это дети из полных, внешних благополучных семей. Проживают в благополучном жилье сказал Богданов

Он также сообщил, что в прошлом году в девяти регионах России были совершены 11 нападений на учеников и педагогов, при этом еще 21 нападение удалось предотвратить в 15 субъектах страны.