В России резко сократилось число преступлений со стороны иностранцев Совбез: число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось почти на 40%

Москва30 июл Вести.Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства на территории России, за первую половину 2026 года снизилось почти на 40%. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

При этом само число преступников также заметно снизилось (на 11,4 тысячи человек).

Отмечается существенное снижение (на 39,1%) количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства говорится в заявлении

По имеющимся данным, за шесть месяцев 2026 года иностранцами совершено 14,4 тысячи преступных деяний, в том числе тяжких и особо тяжких – 5,9 тысячи (то есть, чуть больше половины).

Накануне сообщалось, что за первую половину 2026 года из страны было выдворено 43 700 мигрантов за нарушение законодательства РФ.