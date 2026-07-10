В двух регионах России расследуют дела о преступлениях секты против детей

В России расследуют дела о преступлениях секты против несовершеннолетних В двух регионах России расследуют дела о преступлениях секты против детей

Москва10 июл Вести.В центральный аппарат Следственного комитета РФ будут представлены доклады по уголовным делам о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних, которые расследуются в Московской и Свердловской областях. Об этом ведомство сообщило на платформе MAX.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Яковлеву Я. А., а также и. о. руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Надбитову А. Д. представить доклады о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах говорится в публикации Следкома

Основанием для проверок стали сообщения в СМИ о деятельности секты, члены которой совершали преступления против половой неприкосновенности подростков.

В настоящее время следователи устанавливают всех возможных пострадавших, в том числе в других регионах России.

Центральный аппарат СК взял ход расследования на контроль.