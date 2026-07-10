Москва10 июлВести.В центральный аппарат Следственного комитета РФ будут представлены доклады по уголовным делам о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних, которые расследуются в Московской и Свердловской областях. Об этом ведомство сообщило на платформе MAX.
Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Яковлеву Я. А., а также и. о. руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Надбитову А. Д. представить доклады о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствахговорится в публикации Следкома
Основанием для проверок стали сообщения в СМИ о деятельности секты, члены которой совершали преступления против половой неприкосновенности подростков.
В настоящее время следователи устанавливают всех возможных пострадавших, в том числе в других регионах России.
Центральный аппарат СК взял ход расследования на контроль.