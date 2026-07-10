Против создателей секты "Империя гусей" возбудили дело о педофилии

СК возбудил дела о педофилии против создателей "Империи гусей" Против создателей секты "Империя гусей" возбудили дело о педофилии

Москва10 июл Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе расследования уголовных дел, возбужденных на основателей интернет-секты "Империя гусей". Их подозревают в растлении более 20 подростков. Об этом сообщили в СК, передает РЕН ТВ.

Преступления против половой неприкосновенности были совершены в отношении детей из разных регионов. Иных потерпевших устанавливают.

Проект "Империя гусей" появился в 2015-2016 годах как творческое сообщество музыкальной группы. Создатели продавали подросткам права на администрирование группы, а после оплаты банили подписчиков отмечается в сообщении

Для возвращения доступа к сообществу, несовершеннолетних просили скинуть интимные фото и видео.

Предварительно, пострадали дети в возрасте от 11 до 15 лет из Новороссийска, Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Крыма и Подмосковья.