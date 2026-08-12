"Выходишь на улицу и оглядываешься": Туктамышева больше года живёт в страхе Фигуристка Туктамышева живет в страхе из-за сталкера

Москва12 авг Вести.Чемпионка мира и Европы 2015 года 29-летняя Елизавета Туктамышева больше полутора лет не может спокойно выйти из собственной квартиры в родном Санкт-Петербурге. У ее дома дежурит мужчина, который который оставляет записки у двери, букеты и присылает подарки семье фигуристки. И никакой отказ его не останавливает. В этой истории разбирался МК.RU.

Все началось в начале 2025 года, когда после одного из выступлений незнакомец поджидал Туктамышеву у машины. Он предложил выпить кофе, но Елизавета вежливо отказала. После этого преследование стало систематическим. Практически после каждого выступления мужчина оказывался рядом с автомобилем фигуристки, и в какой-то момент ей пришлось нанять охрану.

Когда соревновательный сезон закончился, сталкер переключился на дом: начал дежурить у подъезда, оставлять послания и букеты прямо у входной двери. В записках он открыто пишет о своих чувствах и упорно добивается встречи. Ситуация стала еще тревожнее, когда выяснилось, что мужчина раздобыл адреса родителей Елизаветы и начал отправлять подарки им.

Ни бой-френд фигуристки Петр Гуменник, ни ее менеджер не смогли урегулировать вопрос. Обращения в полицию тоже не помогли.

Я долго молчала и пыталась решить ситуацию без лишней огласки, но человек, к сожалению, продолжает меня преследовать. У человека нет понимания отказа… Ты выходишь на улицу и сначала оглядываешься - есть он или нет. Проверяешь, закрыла ли дверь, и в холодном поту просыпаешься. Человек не должен так существовать пишет фигуристка в соцсетях

Сегодня Елизавета Туктамышева по-прежнему ходит с охраной. И решает предать историю огласке не ради хайпа, а в надежде, что публичность хоть как-то вразумит преследователя. Потому что все остальные способы не работают.