Москва4 авг Вести.В Москве возбуждено уголовное дело против мужчины, который на протяжении трех лет преследовал свою бывшую возлюбленную. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на адвоката потерпевшей Миру Моисееву. Обвиняемый заключен под стражу - по данным издания, это один из первых подобных случаев в российской практике.

За год работы с Марией мы сняли с ее машины 34 установленных Дмитрием трекера, которые позволяли отслеживать перемещения женщины рассказала юрист

Как установлено, 48-летняя москвичка Мария (имя изменено) и обвиняемый Дмитрий познакомились в интернете в 2021 году. Их отношения длились около двух лет, но не переросли в совместное проживание. По словам женщины, со временем мужчина стал жестко контролировать ее жизнь и следить за передвижениями. После разрыва он не смирился с расставанием и начал преследование.

Помимо слежки, злоумышленник подбрасывал в машину бывшей тряпки, пропитанные из перцового баллончика, расклеивал в районе ее проживания интимные фотографии, снятые скрытой камерой, а интимное видео отправил несовершеннолетнему сыну женщины. В апреле после допроса в Следственном комитете мужчина вновь пришел к дому потерпевшей, залил монтажной пеной дверь квартиры и автомобиль, а затем направил струю пены прямо в лицо женщине, которая едва успела увернуться.

Дело удалось возбудить после того, как собранные материалы направили на экспертизу: видеозаписи признали порнографией, а психологическое исследование выявило у потерпевшей негативные последствия многолетнего преследования. 19 июня Дмитрию предъявили обвинение по четырем статьям - о нарушении неприкосновенности частной жизни (до 2 лет), незаконном обороте порнографии (до 6 лет), развратных действиях в отношении ребенка (до 3 лет) и незаконном обороте спецсредств (до 4 лет). Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.