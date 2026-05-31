Друг арестованного за разврат в метро Москвы рассказал о его девушках

Когда-нибудь доиграется: об арестованном за разврат в метро рассказал его друг Друг арестованного за разврат в метро Москвы рассказал о его девушках

Москва31 мая Вести.Друг детства мужчины, арестованного 30 мая за развратные действия в отношении 13-летней девочки в метро Москвы, рассказал РЕН ТВ, что тот постоянно общался с несовершеннолетними представительницами противоположного пола.

По словам друга, 29-летний московский бариста Илья часто показывал ему свои переписки с юными пассиями.

Он просто с ними знакомился, часто в соцсетях, гулял с ними. Я ему в шутку говорил, что он когда-нибудь доиграется рассказал мужчина

Он сообщил также, что у Ильи были проблемы с законом, из-за чего он уезжал из России на 5 лет. Молодой человек занимался майнингом и брал в аренду оборудование, но у него образовались очень большие долги. Он уехал с девушкой, которая тоже была сильно младше его.

После возвращения Илья снова пытался наладить собственный бизнес, продав квартиру бабушки. У него появилась своя кинокомпания, он планировал снять фильм ужасов. Но из-за нехватки средств бизнес пришлось закрыть. На кинопробах, по словам его бывшего друга, тоже было много юных девочек.

Происшествие имело место 27 мая. Мужчина приставал к 13-летней девочке в вагоне московского метро, двигавшегося от станции "Боровицкая". Очевидец снял происходящее на видео и обратился в правоохранительные органы. Мужчину оперативно задержали, суд отправил его под стражу.