Минприроды РФ: необходимо исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках Минприроды призвало регионы принять меры для снижения рисков нападения медведей

Москва14 сен Вести.Необходимо исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках, а также информировать туристов о правилах поведения на природе и своевременно оповещать о выходах хищников к населенным пунктам. Такие рекомендации Минприроды России направило региональным властям, передает РИА Новости.

Существенно сократить количество конфликтов регионы могут за счет мер профилактики. Прежде всего, это исключение доступа медведей к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях, поселках говорится в сообщении

В ведомстве напомнили, что кормить медведей категорически запрещается, поскольку они быстро привыкают к доступной еде и перестают бояться людей. А страх – это главный фактор, который удерживает хищника на безопасном расстоянии от населенных пунктов.

В конце лета и начале сентября в некоторых регионах России участились выходы медведей к людям. Это привело к введению режимов повышенной готовности, закрытию туристических маршрутов и отстрелу опасных хищников​​​.