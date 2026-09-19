Москва19 сен Вести.Пик столкновений людей с медведями придется на первые две недели после того, как выпадет снежный покров. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил зоолог, охотовед, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

По его словам, если после выпадения снега сохранятся следы медведей – это должно насторожить специалистов.

Не хотелось бы мне, конечно, быть пророком плохого, но совершенно точно пик конфликтов у нас придется на последние недели перед уходом в берлоги и на первую две недели после того, как выпадет снежный покров. Так всегда просто бывает. Если после снега еще неделю следы будут, есть смысл насторожиться сказал Кречмар

Ранее сотрудник отдела экологического просвещения Алтайского государственного биосферного заповедника Татьяна Клименко назвала способы, как обезопасить участок от прихода медведей. По ее словам, в этом помогут высокий забор и своевременная уборка урожая.