Москва16 сенВести.Наибольшую опасность для людей могут представлять молодые медведи, которых отогнали от себя самки. Такие медведи трех-пяти лет не обладают достаточным опытом и начинают выходить к людям. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС зоолог, главный редактор "Русского охотничьего журнала" Михаил Кречмар.
На человека нападают те медведи, которых отогнали самки, и они изменили свое поведение: стали выходить из тайги к населенным пунктам, рыться на помойках и нападать на людейотметил охотовед
При этом поведение хищников индивидуально, заметил специалист. Живущие длительное время на одной территории охотники могут отличать медведей, которые не беспокоят людей.
Крупные особи занимают значительные территории и стараются не допускать на них других медведей. При этом ежегодно появляются молодые медведи, которые могут заходить в поселки и на туристические базы.