Зоолог рассказал, почему молодые медведи наиболее опасны для человека Зоолог Кречмар: наибольшую опасность для людей представляют молодые медведи

Москва16 сен Вести.Наибольшую опасность для людей могут представлять молодые медведи, которых отогнали от себя самки. Такие медведи трех-пяти лет не обладают достаточным опытом и начинают выходить к людям. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС зоолог, главный редактор "Русского охотничьего журнала" Михаил Кречмар.

На человека нападают те медведи, которых отогнали самки, и они изменили свое поведение: стали выходить из тайги к населенным пунктам, рыться на помойках и нападать на людей отметил охотовед

При этом поведение хищников индивидуально, заметил специалист. Живущие длительное время на одной территории охотники могут отличать медведей, которые не беспокоят людей.

Крупные особи занимают значительные территории и стараются не допускать на них других медведей. При этом ежегодно появляются молодые медведи, которые могут заходить в поселки и на туристические базы.