Эксперт Клименко объяснила, как защитить свой участок от медведей Эксперт Клименко: дачу от медведей обезопасят высокий забор и уборка яблок

Москва19 сен Вести.Высокий забор или электроизгородь, а также своевременный сбор урожая яблок помогут обезопасить дачный участок от визита медведя. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказала сотрудник отдела экологического просвещения Алтайского государственного биосферного заповедника Татьяна Клименко.

Она обратила внимание, что забор не должен быть хлипким.

Это должен быть нормальный забор. Не такой, который толкнул человек, медведь, хоть кто – конь, корова, и он падает. Если он нормальный, медведь туда не полезет. Забор высокий – хорошо, забор электроизгородь – хорошо отметила Клименко

По словам специалиста, неубранный урожай, яблоки на участке привлекают медведей.

Нет забора, есть яблоки, неубранный урожай на участке – будет медведь. Куда он денется? Конечно, придет добавила она

Ранее ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин рассказал, что причиной выхода медведей к людям является неурожай кедрового ореха.