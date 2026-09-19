Москва19 сенВести.Высокий забор или электроизгородь, а также своевременный сбор урожая яблок помогут обезопасить дачный участок от визита медведя. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказала сотрудник отдела экологического просвещения Алтайского государственного биосферного заповедника Татьяна Клименко.
Она обратила внимание, что забор не должен быть хлипким.
Это должен быть нормальный забор. Не такой, который толкнул человек, медведь, хоть кто – конь, корова, и он падает. Если он нормальный, медведь туда не полезет. Забор высокий – хорошо, забор электроизгородь – хорошоотметила Клименко
По словам специалиста, неубранный урожай, яблоки на участке привлекают медведей.
Нет забора, есть яблоки, неубранный урожай на участке – будет медведь. Куда он денется? Конечно, придетдобавила она
Ранее ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин рассказал, что причиной выхода медведей к людям является неурожай кедрового ореха.