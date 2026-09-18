Эксперт: медведи чаще всего заходят на неухоженные придомовые территории В селе Яйлю Республики Алтай наблюдается повышенная активность медведей

Москва18 сен Вести.Медведи чаще всего заходят на неухоженные придомовые участки, которые находятся в запущенном состоянии. Об этом сообщил ТАСС директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков.

Он рассказал, что на территории заповедника расположено село Яйлю, где с начала августа наблюдается повышенная активность медведей.

Все посещения и заходы в село, которые нами отмечаются, происходят через участки неухоженные, где не убраны яблоки, груши, где не убрана и не выкошена трава. Бывает крапива выше человеческого роста, заброшенные постройки. Понятно, что это защитное место для медведя, он может там укрыться отметил Калмыков

По словам директора заповедника, в этом году из-за неурожая кедрового ореха медведи активнее идут в яблоневые сады. Жителям села Яйлю приходится устанавливать электрические изгороди на участках, чтобы защититься от хищника.