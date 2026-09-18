Москва18 сенВести.Медведи чаще всего заходят на неухоженные придомовые участки, которые находятся в запущенном состоянии. Об этом сообщил ТАСС директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков.
Он рассказал, что на территории заповедника расположено село Яйлю, где с начала августа наблюдается повышенная активность медведей.
Все посещения и заходы в село, которые нами отмечаются, происходят через участки неухоженные, где не убраны яблоки, груши, где не убрана и не выкошена трава. Бывает крапива выше человеческого роста, заброшенные постройки. Понятно, что это защитное место для медведя, он может там укрытьсяотметил Калмыков
По словам директора заповедника, в этом году из-за неурожая кедрового ореха медведи активнее идут в яблоневые сады. Жителям села Яйлю приходится устанавливать электрические изгороди на участках, чтобы защититься от хищника.