Эксперт по выживанию рассказал, почему медведи приходят к жилью

Инструктор Алешкин объяснил причины выхода медведей к людям Эксперт по выживанию рассказал, почему медведи приходят к жилью

Москва18 сен Вести.Главной причиной выхода медведей к человеческому жилью является легкий доступ к пище, в частности на несанкционированных свалках. Об этом в беседе с RT рассказал инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алёшкин.

Эксперт пояснил, что, привыкнув находить еду на помойках, хищник перестает бояться людей и регулярно возвращается. Другими опасными категориями являются медведи-подранки, которые из-за ранений не могут охотиться в лесу, а также медведи-шатуны, проснувшиеся зимой из-за недостаточного набора веса осенью.