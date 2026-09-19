Москва19 сен Вести.Неурожай кедрового ореха и ошибки человека – причины, по которым медведи стали выходить к людям. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Алтайского государственного биосферного заповедника Юрий Калинкин.

Он пояснил: в Сибири бурый медведь запасает жир на зиму с помощью кедрового ореха – это основной корм зверя.

В этом году нет кедрового ореха, а в Сибири бурый медведь в основном жирует, нажировывается – запасает жир на зиму – это на кедровом орехе. Это основной его корм. И если его нет, то он ищет альтернативу, но в последние вот десятилетия он стал искать альтернативу не в природе, а у человека отметил Калинкин

Медведи, как отметил специалист, имеют хорошую память – они запоминают место, где им удалось хоть раз полакомиться, и спустя много лет могут на фоне голода вернуться к нему.

До сорока лет он живет и вполне может [прийти в город], у него память хорошая. То есть в 2008 году он пришел сюда, он покушал. Пошел, потом был 2014-й, 2018-й. Тогда годы были более мягкие, но кедровый орех был, но мало совсем. И он не насыщался, и он приходил все равно сюда, в поселки приходил добавил он

Если в тайге есть еда, то медведь предпочитает обходить людные места стороной. Кроме того, по мнению специалиста, люди нередко сами виноваты в увеличении случаев, когда медведи заходят в населенные пункты.

Много людей идет в тайгу для сбора кедрового ореха. Они оставляют за собой много остатков пищи. Все это приучает медведя к человеческой пище. То есть на турбазах их даже подкармливают, бывает на некоторых специально, чтобы там делать селфи, что-то подобное. Это, конечно, недопустимо, но это, к сожалению, знают далеко не все. И вот такие вот особи – у них порог заниженный боязни человека, и они вот могут легко его преодолеть пояснил Калинкин

Ранее врио президента Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко рассказал, когда может нормализоваться ситуация с выходами медведей в населенные пункты. По его словам, это может произойти уже в следующем голу с восстановлением кормовой базы.