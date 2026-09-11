Москва11 сенВести.В конце лета и начале осени медведи набирают запас жира перед зимовкой, поэтому в поисках корма могут выходить к населенным пунктам, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Кроноцкого государственного заповедника, биолога-охотоведа Владимира Гордиенко.
Если они чувствуют, что они не могут набрать, они начинают суетиться, начинают "шире" ходить, сталкиваются друг с другом, конфликтуют, идут на запахи еды от человеческого жилья, от разного рода свалоксказал биолог
Гордиенко также отметил, что в этом году животные испытывают проблемы с нажировкой из-за малого количества рыбы. С другой стороны, в некоторых районах достаточно рябины и кедрового стланика, что может улучшить ситуацию, отметил он.
Власти Петропавловска-Камчатского ранее сообщали, что на фоне участившихся выходов медведей в городе с 9 сентября действует режим повышенной готовности.