Биолог Гордиенко: медведи выходят к людям на Камчатке в поисках еды перед зимой

Ученый объяснил, почему медведи выходят к населенным пунктам Камчатки Биолог Гордиенко: медведи выходят к людям на Камчатке в поисках еды перед зимой

Москва11 сен Вести.В конце лета и начале осени медведи набирают запас жира перед зимовкой, поэтому в поисках корма могут выходить к населенным пунктам, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Кроноцкого государственного заповедника, биолога-охотоведа Владимира Гордиенко​​​.

Если они чувствуют, что они не могут набрать, они начинают суетиться, начинают "шире" ходить, сталкиваются друг с другом, конфликтуют, идут на запахи еды от человеческого жилья, от разного рода свалок сказал биолог

Гордиенко также отметил, что в этом году животные испытывают проблемы с нажировкой из-за малого количества рыбы. С другой стороны, в некоторых районах достаточно рябины и кедрового стланика, что может улучшить ситуацию, отметил он.

Власти Петропавловска-Камчатского ранее сообщали, что на фоне участившихся выходов медведей в городе с 9 сентября действует режим повышенной готовности.