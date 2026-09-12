Ученый рассказал, где на Камчатке живут самые счастливые медведи Биолог Гордиенко: самые счастливые медведи на Камчатке живут на Курильском озере

Москва12 сен Вести.Медведи, живущие в бассейне Курильского озера на юге Камчатки, из года в год чувствуют себя отлично несмотря на проблемы с кормом в других частях полуострова, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Кроноцкого государственного заповедника, биолога-охотоведа Владимира Гордиенко​​​.

На Курильском (озере - ред.) всегда все стабильно, там всегда медведи благоденствуют отметил биолог

Говоря о других благоприятных для медведей территориях, Гордиенко упомянул Кроноцкий заповедник, где не наблюдается заметного снижения численности медведей.

Официальная численность медведей на Камчатке, по словам Гордиенко, составляет до 25 тысяч медведей. Однако ученый считает, что их численность могла сократиться по всей территории полуострова примерно на 20 процентов из-за рыбной бескормицы 2024 года.