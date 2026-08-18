Москва18 авг Вести.Первый арктический заповедник страны "Остров Врангеля", находящийся на территории Чукотки, демонстрирует положительную динамику роста популяции белых медведей. Об особенностях репродуктивного периода медведиц и их пищевом поведении в условиях экстремального климата рассказал ИС "Вести" директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Остров Врангеля" Николай Маковеев.

По его словам, лед — это проблема прежде всего для людей, а вот медведи чувствуют себя здесь комфортно.

На льду медведи добывают нерпу. Когда нет льда, соответственно, они не могут добыть нерпу в воде. Им намного сложнее. Вот этот безледный период они пережидают на острове и ждут похолодания рассказал Маковеев

Он уверен, что "Остров Врангеля" - уникальный природный объект, и дело здесь не только в его труднодоступности. Ученые-зоологи именуют его "родильным домом" белых медведей из-за рекордной плотности берлог — в среднем пять на квадратный километр. Местные условия идеально подходят для выращивания потомства: суровые зимы с обилием снега и близость к ледовым полям, богатым добычей. Примечательна и сама биология медведиц: они обладают редкой способностью приостанавливать развитие эмбриона, если их организм не накопил достаточно ресурсов для вынашивания.

Нагуляет жир в достаточном количестве и только тогда у нее процесс начинает запускаться. В прошлом году насчитали 455 медведей - это просто на линейных маршрутах, соответственно, часть их где-то в складках была. Приблизительно в районе 700 -800 медведей находятся на острове во время безледного периода рассказал Маковеев

Ранее сообщалось, что участники рейса головного универсального атомного ледокола "Арктика" запечатлели уникальные кадры из Арктики. Помощнику капитана Николаю Ильинову удалось заснять трех белых медведей, дрейфующих на льдине посреди моря. На видео хорошо видно, как медведица с двумя медвежатами сначала спокойно плывут на льдине, а затем один за другим спускаются в воду и неспешно удаляются от своего импровизированного "судна".