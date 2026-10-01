Москва1 окт Вести.Популяция медведей растет в последние годы из-за совокупности причин, одной из которых является рост числа самок и их высокая плодовитость. Об этом сообщил председатель потребительского общества "Баргузинский промысловик" Александр Бельков на семинаре охотоведов в Улан-Удэ, его цитирует РИА Новости.

Эксперт заметил, что раньше самку чаще всего видели весной с одним медвежонком, теперь же зачастую детенышей два, три или даже четыре.

Численность медведя возросла в России из-за высокой плодовитости. Если раньше часто видели самку весной с 1 медвежонком, то сейчас это 2-3 и даже 4 медвежонка, это говорит о многом. Плодовитость возросла? Потому что самок стало больше, чем самцов пояснил Бельков

При этом, по его словам, медведи полигамны, и если раньше за самкой могли ходить 3-4 самца, то теперь их может быть 9-10.

Бельков уточнил, что сейчас в Бурятии популяция медведя составляет примерно 6 тысяч особей.