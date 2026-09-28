В подмосковных лесах может обитать около 80 бурых медведей

Численность бурых медведей в Подмосковье за последние годы выросла в два раза В подмосковных лесах может обитать около 80 бурых медведей

Москва28 сен Вести.В Подмосковье за последние 10-15 лет произошел практически двукратный рост численности бурых медведей, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Он отметил, что по данным охотничьих учетов в этом году в лесах Подмосковья постоянно или временно насчитывается около 80 особей.

При этом биолог пояснил, что Минприроды Московской области приводит данные с учетом миграции, согласно которым на территории региона постоянно обитают порядка 30-40 хищников, однако еще столько же временно заходят из Смоленской, Тверской и Калужской областей.

В регионе произошел практически двукратный рост численности медведя в последние 10–15 лет сообщил Федоров

По его словам, это связано с увеличением популяции в соседних областях и запретом на охоту, так как медведь занесен в Красную книгу Подмосковья.