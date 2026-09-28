Москва28 сен Вести.Евросоюз (ЕС) рассматривает поэтапный план вступления в союз четырех стран - Черногории, Украины, Молдавии и Албании, сообщает издание Politico.

ЕС разрабатывает предложения, которые предусматривают четкий поэтапный путь к членству для четырех стран, наиболее близких к вступлению в союз. В рамках усилий по ускорению многолетнего процесса ЕС рассматривает целевые дорожные карты для Черногории, Украины, Молдавии и Албании. Эти четыре страны являются главными претендентами на вступление в ЕС, но прогресс в их принятии остается медленным, а сроки - неясными