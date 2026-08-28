ЕК представит реформу, отменяющую право вето стран на принятие новых членов в ЕС

Еврокомиссия представит реформу об упрощенном порядке принятия в ЕС ЕК представит реформу, отменяющую право вето стран на принятие новых членов в ЕС

Москва28 авг Вести.Еврокомиссия разработала новую политику расширения Евросоюза, которая предусматривает отмену права вето стран-членов на прием в ЕС новых государств.

Об этом сообщает Bloomberg. Инициатива будет представлена Европарламенту в сентябре.

Проект включает все – от пересмотра необходимых для приема в ЕС реформ до использования квалифицированного большинства при принятии решений вместо принципа единогласия, чтобы избегать блокировок говорится в материалах

Ранее французский политолог Тигран Егавян сообщил, что Евросоюз не собирается принимать Армению в свой состав. Эксперт считает, что блок только использует Ереван в противостоянии с Россией на Южном Кавказе.