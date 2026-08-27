"Это иллюзия": Евросоюз не собирается принимать Армению в свой состав Figaro: ЕС не собирается принимать Армению в свой состав

Москва27 авг Вести.Надежды Еревана на вступление в Европейский союз не имеют под собой реальных оснований. Об этом заявил французский политолог Тигран Егавян в интервью газете Figaro.

По его словам, Армения довольно долго пыталась поддерживать баланс между Россией и европейскими партнерами, однако в прошлом году премьер-министр Никол Пашинян объявил о намерении подать заявку на присоединение к Евросоюзу. Брюссель ответил, что готов рассмотреть ее "с интересом".

Европейский союз не намерен принимать Армению в свой состав ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Это иллюзия сказал он

Егавян считает, что союз не планирует принимать Армению в свой состав, а только использует ее в противостоянии с РФ на Южном Кавказе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Пашиняном указал на невозможность одновременного нахождения Армении и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).